Нацбанк удвічі зменшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 4 по 8 вересня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,47 млн і продав $302,74 млн. Чистий продаж валюти становив $302,27 млн проти $638,17 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $335,9 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $195,83 млн;

продав $17 148,69 млн.

Чистий продаж валюти становив $16 952,86 млн.

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