Tesla готується створити електромобіль вартістю $25 000, побудований на платформі компанії наступного покоління. Інформацією про це поділився біограф Ілона Маска Волтер Айзексон, який детально описав план побудови такого електрокара, повідомляє The Verge.
«Автомобіль наступного покоління» від Tesla за $25 000 матиме дизайн Cybertruck
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У майбутнього авто буде схожий до Cybertruck футуристичний дизайн. Cybertruck вперше анонсували у 2019 році, проте його виробництво почалося лише цьогоріч, а продаж планується на 2024 рік.
Tesla Cybertruck
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Ілон Маск вже не вперше говорить про електромобіль, вартістю $25 000. На його думку, це зробить Tesla десятитрильйонною компанією. Маску вже показали два варіанти дизайну авто. Основний критерій — «щоб люди подумали, що це щось із майбутнього».
Джерело: Мінфін
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