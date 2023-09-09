«Автомобіль наступного покоління» від Tesla за $25 000 матиме дизайн Cybertruck

Tesla готується створити електромобіль вартістю $25 000, побудований на платформі компанії наступного покоління. Інформацією про це поділився біограф Ілона Маска Волтер Айзексон, який детально описав план побудови такого електрокара, повідомляє The Verge.

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У майбутнього авто буде схожий до Cybertruck футуристичний дизайн. Cybertruck вперше анонсували у 2019 році, проте його виробництво почалося лише цьогоріч, а продаж планується на 2024 рік.

Tesla Cybertruck

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Ілон Маск вже не вперше говорить про електромобіль, вартістю $25 000. На його думку, це зробить Tesla десятитрильйонною компанією. Маску вже показали два варіанти дизайну авто. Основний критерій — «щоб люди подумали, що це щось із майбутнього».