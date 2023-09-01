Tesla представила модернізовану Model 3 (фото)

Компанія Tesla представила нову Model 3 2024 модельного року. Електрокар змінився зовні, а також став технологічнішим. Про це повідомляє CarBuzz.

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Дизайн

Нова Tesla Model 3 вирізняється зміненим дизайном. Спереду з'явилися вузькі фари, а протитуманні фари тепер не є окремим елементом.

Ззаду можна помітити оновлені ліхтарі. Вони стали трохи меншими, але виглядають більш витончено.

Також у Tesla заявили, що нова Model 3 стала більш обтічною. Це позитивно позначилося на запасі ходу та динаміці розгону.

Характеристики

Електромобіль став легшим і тепер важить 1765 кг. Це на 65 кг менше, ніж поточна модель.

Нова Tesla Model 3 у версії Standard Range RWD тепер може проїхати до 513 км на одному заряді. Модифікація Long Range AWD може подолати без підзарядки 629 км.

Крім цього для електромобіля було збільшено швидкість зарядки. Зазначається, що поповнити запас ходу на 282 км можна лише за 15 хвилин.

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Інтер'єр

В інтер'єрі встановлено великий 15,4-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Під ним розташовані дві бездротові зарядки для електронних гаджетів.

Крім цього було поліпшено шумоізоляцію салону. Для додаткового затишку передбачено контурне підсвічування.

Вартість

Вартість і дата виходу нової Tesla Model 3 залишаються невідомими. Очікується, що електромобіль з'явиться вже цього року і стане трохи дешевшим.