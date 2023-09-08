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8 вересня 2023, 13:03 Читать на русском

JPMorgan планує створити токен для транскордонних платежів

Найбільший за розміром активів банк США JPMorgan Chase & Co. знаходиться на ранніх стадіях розробки цифрового депозитного токена на основі блокчейну для прискорення транскордонних платежів та розрахунків. Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільший за розміром активів банк США JPMorgan Chase & Co.
Фото: pymnts.com

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JPMorgan розробив більшу частину базової інфраструктури, необхідної для запуску нової форми оплати, але не створюватиме токен, доки проект не буде схвалений регулюючими органами США.

Банк може запустити продукт для використання корпоративними клієнтами менш ніж за рік після отримання дозволу.

Депозитні токени — це переказні цифрові монети, які є вимогою до депозиту до комерційного банку. По суті, вони є цифровою версією депозитів, які клієнти тримають на своїх рахунках.

Оскільки транзакції з цих монет обробляються на блокчейні, розрахунки відбуваються миттєво. Крім того, прихильники нової форми грошей припускають, що вони також можуть зробити транзакції дешевшими.

Застосунки з використанням блокчейну

JPMorgan розробив кілька застосунків із використанням блокчейну. У банку використовується система під назвою JPM Coin, анонсована у 2019 році, яка дозволяє деяким корпоративним клієнтам JPMorgan переводити долари та євро зі своїх різних рахунків у фінансовій установі.

У червні банк заявив, що з моменту його запуску він використав систему для обробки транзакцій на суму близько $300 млрд. Для порівняння, JPMorgan щодня переміщає в цілому транзакцій у доларах США на суму $10 трлн.

Депозитний токен

Депозитний токен функціонуватиме інакше, ніж JPM Coin, оскільки його можна буде використовувати для простого надсилання грошей клієнтам іншого банку. Він також добре підходить для розрахунків з операцій з токенізованими цінними паперами або фінансовими інструментами, випущеними на блокчейні.

Подібно до JPM Coin, його інфраструктура підключатиметься до існуючих банківських систем комплаєнсу, щоб транзакції могли проходити перевірку «знай свого клієнта», протидії шахрайству та інші необхідні перевірки.

Депозитний токен, найімовірніше, спочатку буде номінований у доларах США, але пізніше може стати доступним в інших паперових валютах, якщо йому дадуть добро регулятори.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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