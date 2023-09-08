У минулому місяці автопарк України поповнили близько 1,8 тис. гібридних легкових авто. Це рекордний показник за останні 20 місяців, повідомляє Укравтопром.
В Україні зростає популярність гібридних авто
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Частка нових авто в цій кількості становила 63%.
На серпневому ринку нових легковиків «гібридним» був майже кожен п’ятий автомобіль.
Найпопулярніші нові моделі
- В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (228 шт.)
- Другий за популярністю — Mercedes-Benz GLE (87 шт.)
- Третій результат у Toyota Camry Hybrid (78 шт.)
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Вживані авто
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (73 шт.)
Також у лідерській трійці: Ford C-Max (42 шт.) та Toyota Prius (42 шт.).
Джерело: Мінфін
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