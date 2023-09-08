В Україні зростає популярність гібридних авто

У минулому місяці автопарк України поповнили близько 1,8 тис. гібридних легкових авто. Це рекордний показник за останні 20 місяців, повідомляє Укравтопром.

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Частка нових авто в цій кількості становила 63%.

На серпневому ринку нових легковиків «гібридним» був майже кожен п’ятий автомобіль.

Найпопулярніші нові моделі

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (228 шт.)

Другий за популярністю — Mercedes-Benz GLE (87 шт.)

Третій результат у Toyota Camry Hybrid (78 шт.)

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Вживані авто

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (73 шт.)

Також у лідерській трійці: Ford C-Max (42 шт.) та Toyota Prius (42 шт.).