Попит на нові авто зріс на 56% — Укравтопром

З січня по серпень 2023 року українці придбали і поставили на облік понад 38,1 тис. нових легкових авто, що на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

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Останній місяць літа український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше, ніж роком раніше.

Відносно липня споживча активність збільшилась на 9%.

Найпопулярніші авто

Найбільшим попитом у серпні користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1118 шт. У порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових «Тойот» в Україні збільшилась на 49%.

Другою за популярністю була марка Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли майже вчетверо до 611 од.

На третій позиції в рейтингу Renault — 501 авто (+143%).

Четвертий результат у BMW — 433 авто (+120%).

Попит на автомобілі Skoda зріс на 145% в річному обчисленні — до 394 авто, цього вистачило, що зайняти п'яте місце.

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Бестселер

Титул бестселера на ринку нових легковиків у серпні дістався автомобілю Renault Duster — 473 реєстрації.