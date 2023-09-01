З січня по серпень 2023 року українці придбали і поставили на облік понад 38,1 тис. нових легкових авто, що на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.
Попит на нові авто зріс на 56% — Укравтопром
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Останній місяць літа український автопарк поповнили 5,8 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше, ніж роком раніше.
Відносно липня споживча активність збільшилась на 9%.
Найпопулярніші авто
Найбільшим попитом у серпні користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1118 шт. У порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових «Тойот» в Україні збільшилась на 49%.
Другою за популярністю була марка Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли майже вчетверо до 611 од.
На третій позиції в рейтингу Renault — 501 авто (+143%).
Четвертий результат у BMW — 433 авто (+120%).
Попит на автомобілі Skoda зріс на 145% в річному обчисленні — до 394 авто, цього вистачило, що зайняти п'яте місце.
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Бестселер
Титул бестселера на ринку нових легковиків у серпні дістався автомобілю Renault Duster — 473 реєстрації.
Коментарі - 1
Теперь наш рынок больше австрийского, голландского и бельгийского, а выше только страны с показателями более 1 млн. авто в год.
Так зачем был нужен майдан 2014-го?!