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8 вересня 2023, 14:37 Читать на русском

Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС зросла до 4,1 мільйона осіб

Станом на 31 липня 2023 року понад 4,1 млн людей, які залишили Україну після російського вторгнення 24 лютого 2022 року, мали статус тимчасового захисту у країнах ЄС. Про це повідомляє Євростат.

Станом на 31 липня 2023 року понад 4,1 млн людей, які залишили Україну після російського вторгнення 24 лютого 2022 року, мали статус тимчасового захисту у країнах ЄС.
Фото: pixabay.com

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Варто зазначити, що на кінець квітня 2023 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 3,9 млн осіб.

Основними країнами ЄС, які прийняли українців і надали статус тимчасового захисту, стали:

  • Німеччина (1,15 млн осіб, 28% від загальної кількості),
  • Польща (971 080, 24%),
  • Чехія (357 540, 9%).

Проти кінця червня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС збільшилась на 45 915 (+1,1%). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+20 445, +1,8%), Чехії (+8400, +2,5%) та Нідерландах (+3515, +2,9%).

У двох країнах спостерігалося зниження кількості людей, які перебувають під тимчасовим захистом: Польща (-6660, -0,7%) та Латвія (-1760, -4,2%).

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Якщо порівнювати населення кожного члена ЄС, найбільша кількість одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб спостерігалася у Чехії (33), Польщі (26,4), Естонії (25,9), Болгарії (25,3) та Литві (25), тоді як відповідний показник на рівні ЄС дорівнював 9,2 на тисячу осіб.

Дорослі жінки становили майже половину (46,6%) отримувачів тимчасового захисту у ЄС. Діти становили трохи більше третини (34,2%), а дорослі чоловіки становили менш як п'яту частину (19,2%) від загальної кількості.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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ZiDion
ZiDion
8 вересня 2023, 15:17
#
Интересно сколько людей останется в Германии, Чехии после того как пособии отменят по 400 евро в месяц
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BrutForce
BrutForce
8 вересня 2023, 15:32
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Так в Чехії наче вже, страховка так точно. Хто працює, ті залишаться.
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Dafxf4300
Dafxf4300
8 вересня 2023, 15:31
#
Все останутся, зарплаты там не украинские…
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