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8 вересня 2023, 14:04 Читать на русском

НБУ вимагає від банків шукати підсанкційних осіб серед клієнтів платіжних організацій

Нацбанк вимагає від банків у рамках фінансового моніторингу перевіряти не лише власних клієнтів, а й клієнтів, які вони обслуговують небанківськими фінустановами, і виявляти серед них підсанкційних осіб. Про це йдеться у листі НБУ № 25−0005/52369.

Нацбанк вимагав від банків у рамках фінансового моніторингу перевіряти не лише власних клієнтів, а й клієнтів, які вони обслуговують небанківськими фінустановами, і виявляти серед них підсанкційних осіб.
Фото: bank.gov.ua

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Йдеться про випадки, коли банки відкривають рахунки платіжним організаціям та обслуговують їх проведення. Насамперед мова про компанії, які володіють платіжними терміналами, розставлені українськими ТРЦ, магазинами, АЗС тощо.

Національний банк хоче, щоб банки так налагодили роботу з платіжниками, які вони обслуговували, щоб виявляти серед клієнтів небанківських фінустанов осіб, які потрапили під санкції і обмежувати їх обслуговування. При цьому регулятор зробив застереження, що виявляти їх слід у разі наявності інформації.

Точних інструкцій НБУ з цього приводу не дав — як саме банки та небанківські фінустанови мають розпізнавати підсанкційних осіб, особливо коли ті проводять операції із внесенням готівки (без ідентифікації через «Дію» чи картковий рахунок).

Нагадаємо, що особи, які підпадають під санкції Ради нацбезпеки та оборони, позбавляються права на фінансове обслуговування. Одразу після потрапляння до списку санкцій РНБО людині/організації повинні зупинити всі фіноперації та заблокувати рахунки. Для цього від банкірів вимагають постійно моніторити списки санкцій після їх оновлення. Раніше вони шукали підсанкційних осіб лише серед своїх власних клієнтів, але тепер їх зобов'язали це робити і для партнерських платіжних організацій.

«Банкам слід налаштувати внутрішні системи моніторингу фінансових операцій та передбачити у договорах, які укладаються з небанківськими платіжними організаціями, які відкривають у банку розрахунковий рахунок, такий формат співробітництва (наприклад, проведення окремих операцій у розрізі окремих фізичних та юридичних осіб) та обмін інформації (наприклад, використання формату реєстру операцій, який дозволить автоматизувати здійснення перевірки за списками санкцій), який дасть можливість банку забезпечити виявлення санкційних осіб», — йдеться у листі Нацбанку № 25−0005/52369.

Цей документ підписала директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
8 вересня 2023, 15:01
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Мне уже блокировали бюджетный платеж , и на новой почте отказывались принять деньги с карты … ищут однофамильцев …
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matroskin
matroskin
8 вересня 2023, 15:16
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Главное чтоб не догадались что все за «словацкий» газ платят, который на самом деле российский. :)
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