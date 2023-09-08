Курс валют на 8 вересня: Долар та євро продовжують дорожчати

У п'ятницю, 8 вересня, на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро у покупці подорожчало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.

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В обмінниках долар у покупці не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу зріс на 6 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−38,10 грн. Євро купують за 40,35 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,95−38,05, євро — 40,80−41,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,19−39,57 грн/євро.

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