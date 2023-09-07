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7 вересня 2023, 17:00 Читать на русском

Страйки акторів та сценаристів можуть коштувати Warner Bros.$500 мільйонів

Американський розважальний гігант Warner Bros. Discovery прогнозує, що до кінця поточного року його втрати через страйк акторів і сценаристів, який досі не завершився, можуть становити близько $500 мільйонів. Ці дані також вказують аналітики компанії LBLV.

На початку вересня WBD заявила, що у зв'язку зі страйками вона прогнозує падіння скоригованої EBITDA за 2023 рік до $10,5−11 мільярдів. Оцінний розмір збитків через протестні акції та тимчасову зупинку роботи над деякими проєктами становить $300−500 мільйонів.

Водночас WBD заявила, що збільшила прогноз щодо вільного грошового потоку (FCF) і наразі чекає, що цього року даний показник складе щонайменше $5 мільярдів. За словами представників індустрії кіно, у липні-вересні 2023-го FCF перевалив за $1,7 мільярда завдяки успіху картини «Барбі» та низці додаткових факторів, що виникли на тлі страйків.

Протестні виступи акторів та сценаристів стартували досить давно. Сценаристи почали страйкувати ще 2 травня, а актори приєдналися до них 14 липня. Усі вони висувають спільні вимоги: збільшення зарплат та зміна контрактів з огляду на розвиток стрімінг- платформ і масове поширення цифрових релізів.

До цього часу представники гільдій та Альянс продюсерів кіно й телебачення, який представляє найбільші американські кіностудії, не зуміли домовитися щодо оновлених трудових договорів терміном на 3 роки. Профспілкові організації, зазначають експерти LBLV, виступають від імені понад 170 тисяч людей, що входять до них. Минулого разу подібний страйк, який об'єднав представників двох гільдій, проходив ще 1960-го.

Раніше було опубліковано аналітичний звіт, згідно з яким кіностудії з Голлівуду щотижня втрачають щонайменше $600 тисяч на кожному великому проєкті, замороженому у зв'язку зі страйками. Такі серйозні втрати пов'язані з тим, що студіям доводиться підтримувати майданчики для знімання у повній готовності протягом всього часу, поки тривають протести.

Джерело: Мінфін
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