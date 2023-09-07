Нацбанк пояснив зростання курсу долара за місяць

На готівковому ринку гривня послабилася до долара через сезонні фактори. Водночас рішення НБУ дозволити купівлю валюти онлайн змінило ситуацію. Про це йдеться в новому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

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Основні чинники незначного послаблення готівкового курсу та розширення спреду:

повернення сезонного чинника — підвищення попиту на іноземну валюту,

ситуативне зростання попиту на готівкову валюту через анулювання ліцензії одному великому гравцю на ринку обміну валюти за систематичні порушення.

«Водночас наприкінці місяця спред знову почав звужуватися, зокрема завдяки дозволу НБУ на продаж валюти онлайн, а курсові очікування залишаються стійкими», — йдеться в огляді.

Середній курс долара у серпні

За даними регулятора, середній курс продажу готівкового долара в Україні у серпні 2023 року зріс на 1,4% — до 37,80 грн.

У середині серпня курс долара подорожчав приблизно на 1 гривню до 38,60 грн. Наприкінці серпня НБУ дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту у розмірі 50 000 грн на місяць. Це спричинило падіння долара.

Станом на сьогодні, 7 вересня, в обмінниках долар торгується за 37,90−38,00.