Курс валют на 7 вересня: Долар та євро в обмінниках дорожчають

У четвер, 7 вересня, на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу знизився на 1 копійку. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.

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В обмінниках долар подорожчав на 5 копійок у купівлі та продажу. Курс євро зріс на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−37,99 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−38,00, євро — 40,80−41,02 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,24−39,62 грн/євро.

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