Банки списують виплачену переселенцям допомогу в рахунок погашення боргів — Верещук

Мінреінтеграції отримує багато скарг на списання банками коштів, що надходять як виплати переселенцям. Про це заявила віцепрем'єр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Вона закликала депутатів ухвалити зареєстрований у Верховній Раді вже декілька місяців тому урядовий законопроєкт № 9065, який забороняє звернення стягнення на кошти, які отримуються як допомога на проживання ВПО.

«Останнім часом почастішали скарги на те, що банки звертають стягнення на кошти, які внутрішні переселенці отримують як допомогу на проживання. Як профільний міністр з питань ВПО вважаю несправедливим, що банки намагаються забрати кошти, які держава платить переселенцям», — зазначила Верещук.

Вона зауважила, що допомога переселенцям виплачується із державного бюджету і має конкретну мету.

«Розумію, що переселенець може бути винен банку гроші. Але, комерційне кредитування має свої ризики, які є частиною банківського бізнесу. Допомога переселенцям платиться не для того, щоб ці гроші забирали собі банки. Ідея в тому, щоб допомогти людині вижити протягом якогось часу. А не в тому, щоб банки вирішували свої проблеми за рахунок цих грошей. Для цього у банків є акціонери», — наголосила голова міністерства.