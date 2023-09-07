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7 вересня 2023, 12:31 Читать на русском

Банки списують виплачену переселенцям допомогу в рахунок погашення боргів — Верещук

Мінреінтеграції отримує багато скарг на списання банками коштів, що надходять як виплати переселенцям. Про це заявила віцепрем'єр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Мінреінтеграції отримує багато скарг на списання банками коштів, що надходять як виплати переселенцям.
Фото: flickr.com/НБУ

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Вона закликала депутатів ухвалити зареєстрований у Верховній Раді вже декілька місяців тому урядовий законопроєкт № 9065, який забороняє звернення стягнення на кошти, які отримуються як допомога на проживання ВПО.

«Останнім часом почастішали скарги на те, що банки звертають стягнення на кошти, які внутрішні переселенці отримують як допомогу на проживання. Як профільний міністр з питань ВПО вважаю несправедливим, що банки намагаються забрати кошти, які держава платить переселенцям», — зазначила Верещук.

Вона зауважила, що допомога переселенцям виплачується із державного бюджету і має конкретну мету.

«Розумію, що переселенець може бути винен банку гроші. Але, комерційне кредитування має свої ризики, які є частиною банківського бізнесу. Допомога переселенцям платиться не для того, щоб ці гроші забирали собі банки. Ідея в тому, щоб допомогти людині вижити протягом якогось часу. А не в тому, щоб банки вирішували свої проблеми за рахунок цих грошей. Для цього у банків є акціонери», — наголосила голова міністерства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Rubi0
Rubi0
7 вересня 2023, 13:15
#
Солидарность и единство общества с бизнесом во всей красе, при этом за пол года банки заработали 67 млрд грн
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0
matroskin
matroskin
7 вересня 2023, 14:12
#
«Для цього у банків є акціонери«
Геніально, тобто кредити мають брати громадяни, а гасити їх акціонери.
І це сказав не двірник і не сантехнік !!!
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