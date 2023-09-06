Суд ЄС вперше дозволив скасувати санкції проти російського бізнесмена

Суд Європейського союзу 6 вересня вперше задовольнив позов від російського бізнесмена щодо вилучення його імені з оновлених санкційних списків Євросоюзу, які будуть оприлюднені в вересні, а фактично — дозволив скасувати санкції. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Йдеться про Олександра Шульгіна, який був включений до санкційних списків як керівник Ozon Group — провідної в росії платформи у сфері електронної комерції, яка приносить значні доходи російському бюджету.

Як пояснили Радіо Свобода у пресслужбі Суду, Шульгін у своєму позові не оскаржував санкції як такі, а лише вимагав виключити його з майбутніх списків.

Ухвалюючи рішення, суд врахував, що Шульгін залишив посаду гендиректора Ozon Group і вийшов із ради директорів 11 квітня 2022 року після запровадження санкцій Європейського Союзу та Австралії.

У Раді ЄС раніше погодили, що не включатимуть імʼя Шульгіна до оновлених списків, які опублікують у вересні, зважаючи на слабкість аргументів проти колишнього бізнесмена.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що співзасновник російського «Яндекса» Аркадій Волож, який на початку серпня вперше за півтора року розкритикував російське повномасштабне вторгнення в Україну, одразу ж після цього попросив ЄС скасувати запроваджені проти нього санкції.