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6 вересня 2023, 16:38 Читать на русском

«єВідновлення»: українці вже отримали мільярд на відновлення пошкодженого житла

Виплати за програмою «єВідновлення» отримали вже 12 146 українців, які звернулися за допомогою. Їм перераховано понад мільярд гривень для ремонту квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли. Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Виплати за програмою «єВідновлення» отримали вже 12 146 українців, які звернулися за допомогою.
Фото: flickr.com/НБУ

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Загалом же заяви на отримання допомоги від держави подали понад 41 тисяча людей. Найбільше їх надійшло з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з росією.

Серед лідерів за поданими заявами та виплатами, зокрема, такі громади:

  • Харківська — 7 тисяч заяв;
  • Ірпінська — 3 тисяч заяв;
  • Ізюмська — 1,6 тисяч заяв;
  • Миколаївська — 1,3 тисяч заяв;
  • Балаклійська — 1,3 тисяч заяв.

Зазначається, що 35% з тих, хто взяв участь у програмі «єВідновлення» — це люди, яким за 60 років. Найстарші одержувачі допомоги — три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.

75% всіх грошей були витрачені на будівельні матеріали у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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