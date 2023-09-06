Виплати за програмою «єВідновлення» отримали вже 12 146 українців, які звернулися за допомогою. Їм перераховано понад мільярд гривень для ремонту квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли. Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.
«єВідновлення»: українці вже отримали мільярд на відновлення пошкодженого житла
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Загалом же заяви на отримання допомоги від держави подали понад 41 тисяча людей. Найбільше їх надійшло з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з росією.
Серед лідерів за поданими заявами та виплатами, зокрема, такі громади:
- Харківська — 7 тисяч заяв;
- Ірпінська — 3 тисяч заяв;
- Ізюмська — 1,6 тисяч заяв;
- Миколаївська — 1,3 тисяч заяв;
- Балаклійська — 1,3 тисяч заяв.
Зазначається, що 35% з тих, хто взяв участь у програмі «єВідновлення» — це люди, яким за 60 років. Найстарші одержувачі допомоги — три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.
75% всіх грошей були витрачені на будівельні матеріали у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.
Джерело: Мінфін
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