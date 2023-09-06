«єВідновлення»: українці вже отримали мільярд на відновлення пошкодженого житла

Виплати за програмою «єВідновлення» отримали вже 12 146 українців, які звернулися за допомогою. Їм перераховано понад мільярд гривень для ремонту квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли. Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

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Загалом же заяви на отримання допомоги від держави подали понад 41 тисяча людей. Найбільше їх надійшло з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з росією.

Серед лідерів за поданими заявами та виплатами, зокрема, такі громади:

Харківська — 7 тисяч заяв;

Ірпінська — 3 тисяч заяв;

Ізюмська — 1,6 тисяч заяв;

Миколаївська — 1,3 тисяч заяв;

Балаклійська — 1,3 тисяч заяв.

Зазначається, що 35% з тих, хто взяв участь у програмі «єВідновлення» — це люди, яким за 60 років. Найстарші одержувачі допомоги — три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.

75% всіх грошей були витрачені на будівельні матеріали у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.