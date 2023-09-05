Голова Антимонопольного комітету подала у відставку. Рада підтримала заяву Ольги Піщанської

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Ольга Піщанська подала заяву про звільнення. Про це голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив у Telegram.

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За його словами, замість Піщанської Антимонопольний комітет має очолити Павло Кириленко, який зараз очолює Донецьку обласну військову адміністрацію.

Голова фракції уточнив, що кандидатура Піщанської на посаду голови Фонду держмайна наразі не розглядається.

«Посада голови ФДМУ поки залишається без призначення», — зазначив Арахамія.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що парламент підтримав звільнення голови АМКУ Ольги Піщанської.

Він уточнив, що Піщанська відмовилась від пропозиції очолити Фонд держмайна, тому ця посада залишається вакантною.

Зазначимо, що Ольга Піщанська очолювала АМКУ з липня 2020 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення. Він має стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.