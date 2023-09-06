Курс валют на 6 вересня: Долар на готівковому ринку подешевшав на 5 копійок, євро — на 9 копійок

У середу, 6 вересня, на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу знизився на 5 копійок. Євро у покупці не змінилось, а у продажу подешевшало на 9 копійок.

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В обмінниках долар у покупці подешевшав на 2 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро знизився на 9 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−37,95 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,78−37,85, євро — 40,71−40,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,25−39,64 грн/євро.

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