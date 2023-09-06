Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради проєкт закону «Про державний бюджет України на 2024 рік» до 15 вересня. Його розробка знаходиться на фінальній стадії. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду.
Шмигаль назвав три пріоритети держбюджету на наступний рік
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Пріоритети
Шмигаль наголосив, що головним пріоритетом, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони.
«Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди — усе це максимально для нас важливо», — заявив прем'єр.
За його словами, другий акцент бюджету — зарплати лікарів, вчителів та соціальні виплати.
«Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватися субсидії, допомоги ВПО й інші виплати», — додав голова уряду.
Третім пріоритетом держбюджету на наступний рік Шмигаль назвав відновлення.
«Для нас важливо продовжити та завершити проекти відбудови, які вже стартували, а також започаткувати нові. Росія буде й далі атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому швидке відновлення залишиться актуальним і наступного року», — зазначив він.
Прем'єр висловив сподівання, що фінансова допомога міжнародних партнерів, особливо ЄС та США, дозволить збалансувати бюджет у наступному році.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів закладає у проєкт закону «Про державний бюджет на 2024 рік» підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня до 7 100 грн, а з 1 липня 2024 року — до 8 000 грн.
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