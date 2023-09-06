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6 вересня 2023, 10:00 Читать на русском

Шмигаль назвав три пріоритети держбюджету на наступний рік

Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради проєкт закону «Про державний бюджет України на 2024 рік» до 15 вересня. Його розробка знаходиться на фінальній стадії. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду.

Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради проєкт закону «Про державний бюджет України на 2024 рік» до 15 вересня.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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Пріоритети

Шмигаль наголосив, що головним пріоритетом, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони.

«Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди — усе це максимально для нас важливо», — заявив прем'єр.

За його словами, другий акцент бюджету — зарплати лікарів, вчителів та соціальні виплати.

«Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватися субсидії, допомоги ВПО й інші виплати», — додав голова уряду.

Третім пріоритетом держбюджету на наступний рік Шмигаль назвав відновлення.

«Для нас важливо продовжити та завершити проекти відбудови, які вже стартували, а також започаткувати нові. Росія буде й далі атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому швидке відновлення залишиться актуальним і наступного року», — зазначив він.

Прем'єр висловив сподівання, що фінансова допомога міжнародних партнерів, особливо ЄС та США, дозволить збалансувати бюджет у наступному році.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів закладає у проєкт закону «Про державний бюджет на 2024 рік» підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня до 7 100 грн, а з 1 липня 2024 року — до 8 000 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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