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5 вересня 2023, 17:01 Читать на русском

Рада підтримала звільнення голови Фонду держмайна Умєрова

Верховна Рада на засіданні 5 вересня звільнила з посади голову Фонду державного майна Рустема Умєрова, який має зайняти посаду міністра оборони. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

Верховна Рада на засіданні 5 вересня звільнила з посади голову Фонду державного майна Рустема Умєрова, який має зайняти посаду міністра оборони.
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

«За» проголосували 302 народні депутати.

«Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від Президента призначити його Міністром оборони України, а завтра голосування», — зазначив Железняк.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 4 вересня, Рустем Умєров, який має зайняти місце Олексія Резнікова на посаді міністра оборони, подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна (ФДМУ).

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти Рустем Умєров.

Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони. Парламент схвалив його відставку.

Джерело: Мінфін
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