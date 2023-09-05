«єОселя»: за тиждень банки збільшили видачу пільгових іпотечних кредитів

Майже 200 українців взяли минулого тижня кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на 273 млн грн. З початку дії програми вже 2 877 родин отримали пільгові іпотечні кредити на 4 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

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«Лише минулого тижня кредити за програмою взяли майже 200 українців. 60% з них — військовослужбовці та силовики. Для них, як і для медиків, педагогів та науковців, діє пільгова ставка кредитування — 3%. Також ми спостерігаємо зростання попиту на кредити за програмою під 7%, що є доступними для всіх українців, які не мають свого житла. Минулого тижня такі кредити отримали три десятки родин», — зазначила Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 198 кредитів, серед яких:

кредити під 3% отримали 115 військовослужбовців та силовиків, 32 педагоги, 19 медиків та 3 науковці;

кредити під 7% отримали 26 українців без власного житла та 3 внутрішньо переміщені особи.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (133 кредити) та у забудовника (60). Також п’ятеро українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області — 59;

міста Києва — 25;

Дніпропетровської області — 14;

Рівненської, Чернігівської, Хмельницької областей — по 11;

Волинської області — 7.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що раніше за тиждень українці отримали пільгових іпотечних кредитів на 200 млн грн.

Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Програма «єОселя» почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки, Мінцифри, «Укрфінжитло» та «Дія». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank та Укрексімбанк.