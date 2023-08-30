«єОселя»: За тиждень українці отримали пільгових іпотечних кредитів на 200 мільйонів

Минулого тижня 135 українців взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на 200 млн грн. З початку дії програми вже 2679 родин отримали пільгові іпотечні кредити на 3,77 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

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«Лише минулого тижня кредити за програмою взяли 135 українців. Майже 70% з них — військовослужбовці та силовики. Нагадую, що для них програмою передбачена пільгова ставка кредитування — 3%. Як і для медиків, педагогів, науковців. Водночас з 1 серпня іпотечні кредити стали доступні для всіх українців, які не мають власного житла. Для них діє ставка 7% і минулого тижня такі кредити взяли 9 українців», — зазначила Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 135 кредитів, серед яких:

кредити під 3% отримали 91 військовослужбовець та силовик, 20 педагогів, 13 медиків та 2 науковці;

кредити під 7% отримали 9 українців без власного житла.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (91 кредит) та у забудовника (41). Також троє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області — 41;

міста Києва — 20;

Вінницької та Рівненської областей — по 8;

Волинської області — 7.

Нагадаємо

Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.