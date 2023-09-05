Курс валют на 5 вересня: Долар та євро на готівковому ринку продовжують дешевшати

У вівторок, 5 вересня, на готівковому ринку курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подорожчав на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Курс євро знизився на 1 копійку у купівлі, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,35−38,00 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−37,84, євро — 40,87−41,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,38−39,76 грн/євро.

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