Українці купили рекордну кількість імпортованих вживаних авто з серпня минулого року

Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 12%.

Відносно серпневого показника минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 27%.

«Отже, серпневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за попередні 12 місяців», — йдеться в повідомленні.

Бензинові авто все ще попереду

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 45%.

Далі йдуть:

Дизельні авто — 32%;

Електромобілі — 15%;

Авто з ГБО — 5%;

Гібриди — 3%.

Лідером реєстрацій серед ввезених вживаних авто вчергове став Volkswagen Golf.

Найпопулярніші моделі місяця

Volkswagen Golf — 1725 од.;

Renault Megane — 1363 од.;

Skoda Octavia — 952 од.;

Volkswagen Passat — 835 од.;

Nissan Leaf — 505 од.;

Ford Focus — 426 од.;

Nissan Qashqai — 412 од.;

Volkswagen Tiguan — 408 од.;

Volkswagen Touran — 375 од.;

Audi A4 — 365 од.

Середній вік авто

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери становить 10 років.

Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 127 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.