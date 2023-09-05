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5 вересня 2023, 12:34 Читать на русском

Українці купили рекордну кількість імпортованих вживаних авто з серпня минулого року

Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис.
Фото: pixabay.com

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У порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 12%.

Відносно серпневого показника минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 27%.

«Отже, серпневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за попередні 12 місяців», — йдеться в повідомленні.

Бензинові авто все ще попереду

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 45%.

Далі йдуть:

  • Дизельні авто — 32%;
  • Електромобілі — 15%;
  • Авто з ГБО — 5%;
  • Гібриди — 3%.

Лідером реєстрацій серед ввезених вживаних авто вчергове став Volkswagen Golf.

Найпопулярніші моделі місяця

  • Volkswagen Golf — 1725 од.;
  • Renault Megane — 1363 од.;
  • Skoda Octavia — 952 од.;
  • Volkswagen Passat — 835 од.;
  • Nissan Leaf — 505 од.;
  • Ford Focus — 426 од.;
  • Nissan Qashqai — 412 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 408 од.;
  • Volkswagen Touran — 375 од.;
  • Audi A4 — 365 од.

Середній вік авто

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери становить 10 років.

Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 127 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Саша Ник
Саша Ник
5 вересня 2023, 12:44
#
Вояки тыловые активно покупают авто — на хорошую ЗП.
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