Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.
Українці купили рекордну кількість імпортованих вживаних авто з серпня минулого року
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У порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 12%.
Відносно серпневого показника минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 27%.
«Отже, серпневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за попередні 12 місяців», — йдеться в повідомленні.
Бензинові авто все ще попереду
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 45%.
Далі йдуть:
- Дизельні авто — 32%;
- Електромобілі — 15%;
- Авто з ГБО — 5%;
- Гібриди — 3%.
Лідером реєстрацій серед ввезених вживаних авто вчергове став Volkswagen Golf.
Найпопулярніші моделі місяця
- Volkswagen Golf — 1725 од.;
- Renault Megane — 1363 од.;
- Skoda Octavia — 952 од.;
- Volkswagen Passat — 835 од.;
- Nissan Leaf — 505 од.;
- Ford Focus — 426 од.;
- Nissan Qashqai — 412 од.;
- Volkswagen Tiguan — 408 од.;
- Volkswagen Touran — 375 од.;
- Audi A4 — 365 од.
Середній вік авто
Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери становить 10 років.
Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 127 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
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