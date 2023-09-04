Ердоган не переконав: Путін назвав умови повернення до «зернової угоди»

росія готова реанімувати «зернову угоду» після того, як буде виконано всі умови Кремля. Про це заявив президент рф Володимир Путін за підсумками переговорів зі своїм турецьким колегою Таїпом Реджепом Ердоганом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Хотів би знову підтвердити нашу принципову позицію: ми будемо готові розглянути можливість реанімувати „зернову угоду“. І я сьогодні про це ще раз сказав пану президенту (Туреччини, — ред.)», — зазначив Путін.

За його словами, угода буде підписана одразу ж, щойно буде повністю виконано всі зафіксовані в ній домовленості про зняття обмежень на експорт російської агропродукції.

Водночас Путін сказав, що росія має намір організувати постачання одного мільйона тонн зерна до Туреччини для перероблення з метою подальшого постачання до найбідніших країн світу.

«Маємо намір організувати постачання 1 млн тонн зерна з росії за преференційною ціною для перероблення до Туреччини і потім безоплатного транспортування до найбідніших країн», — сказав він.

«Розраховуємо в цьому сенсі й на допомогу Держави Катар, яка з гуманітарних міркувань готова підтримати найбідніші країни», — додав російський президент.

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Після виходу з «зернової угоди» росія експортувала рекордну кількість зерна

За даними російського агентства «Интерфакс», росія у серпні відвантажила на екпорт 7,7 мільйона тонн зерна — обсяг став рекордним для цього місяця показником за останні сім років і на 32% перевищив показник серпня минулого року.

Експорт пшениці становив 65 млн тонн, що на 36,6% більше, ніж у серпні 2022 року. Але це виявилося менше, ніж у серпні рекордного з відвантажень 2021/2022 сільгосподарського року (6,6 млн тонн).

Експорт ячменю зріс на 7%, до 997 тис. тонн, кукурудзи — майже у 1,9 раза, до 212 тис. тонн.

Найбільшим покупцем російської пшениці у серпні став Єгипет, куди відвантажили 910 тис. тонн. На другому місці — Алжир, третє місце посіла Туреччина.

До топ-5 покупців російської пшениці у серпні увійшли також Кенія та Бангладеш.

«Зернова угода»

З початку повномасштабної війни рф проти України країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду росією портів у Чорному морі.

Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з росією і Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

17 липня МЗС рф повідомило, що без участі росії Чорноморська зернова ініціатива припиняє своє функціонування з 18 липня.