Bild: росія, Туреччина і Катар готують нову «зернову угоду»

росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню «зернову угоду» для постачання російського зерна до бідних країн, переважно в Африці. Про це повідомляє Bild, яка має у своєму розпорядженні службове листування між МЗС і посольствами Туреччини і росії з 21 липня по 8 серпня.

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З листів випливає, що Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із «зернової угоди». Зараз росія, Туреччина і Катар працюють над новою тристоронньою угодою, яка має прийти на зміну попередній. Туреччина виступить як організатор, Катар як спонсор поставок.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан просить росію відновити при цьому колишню «зернову угоду», щоби зерно постачалося і з України. Анкара також пропонує діяти під егідою ООН.

За інформацією видання, нова угода може бути укладена цими вихідними в Будапешті. Для цього туди вже вилетів голова Татарстану Рустам Мініханов. Туди ж прибуде і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

«Зернова угода»

З початку повномасштабної війни рф проти України країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду росією портів у Чорному морі.

Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з росією і Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

17 липня МЗС рф повідомило, що без участі росії Чорноморська зернова ініціатива припиняє своє функціонування з 18 липня.