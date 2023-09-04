Резніков розповів, скільки Україні коштує один день війни

День війни коштує Україні $100 мільйонів. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Укрінформу.

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«День війни коштує нам $100 млн. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає $100 млн на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред’являти претензії державі — військово-політичному керівництву, всім — від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, що все роблять волонтери. Це не так», — зазначив Резніков.

При цьому міністр оборони уточнив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині — це 3% від усього, що «потрапило на війну».

Він підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки, які спрямовуються в державний бюджет, а звідти — у тому числі на армію.

«Армія сьогодні — найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців», — додав міністр оборони.

Нагадаємо

Сьогодні, 4 вересня, Резніков подав до Верховної Ради України заяву про відставку. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.