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4 вересня 2023, 14:05 Читать на русском

Резніков розповів, скільки Україні коштує один день війни

День війни коштує Україні $100 мільйонів. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Укрінформу.

День війни коштує Україні $100 мільйонів.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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«День війни коштує нам $100 млн. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає $100 млн на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред’являти претензії державі — військово-політичному керівництву, всім — від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, що все роблять волонтери. Це не так», — зазначив Резніков.

При цьому міністр оборони уточнив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині — це 3% від усього, що «потрапило на війну».

Він підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки, які спрямовуються в державний бюджет, а звідти — у тому числі на армію.

«Армія сьогодні — найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців», — додав міністр оборони.

Нагадаємо

Сьогодні, 4 вересня, Резніков подав до Верховної Ради України заяву про відставку. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+54
Злий Інвестор
Злий Інвестор
4 вересня 2023, 14:19
#
Це з яйцями чи без?
+
+69
Oligarh
Oligarh
4 вересня 2023, 14:37
#
Всем — от местных руководителей до парламента, правительства, президента, что все делают волонтеры. Это не так, лично я покупаю яйца по 17 и мне за это нихрена не будет— отметил Резников
+
0
preyvanamor
preyvanamor
4 вересня 2023, 16:06
#
Для чого взагалі щось аргументовано доводити, показувати і взагалі розпинатись перед 73%? 73% не здатні на якусь логіку чи факти. для 73% головне вкинути «ЯЙЦЯ» і понеслось…
73% - тупі по визначенню. Тому 73% і втратили величезні території і економіка з -35% за минулий рік…
Для 73% покажуть по зомбоящику все, що їм треба знати і в що вірити, а кремлеботи закріплять ефект в інтернеті! 73%, продовжуйте дивитись на «ЯЙЦЯ»!!!
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