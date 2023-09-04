Курс валют на 4 вересня: Долар та євро дешевшають

У понеділок, 4 вересня, на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подешевшав на 10 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу. Курс євро знизився на 25 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−38,10 грн. Євро купують за 40,65 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,75−37,87, євро — 40,90−41,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,46−39,85 грн/євро.

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