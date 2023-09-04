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4 вересня 2023, 11:31 Читать на русском

Латвія планує збільшити фінансування українських біженців на 10 мільйонів євро

Уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 млн євро, щоб вони підтримали українців. Про це йдеться в інформації на порталі правових актів TAP, повідомляє Delfi.

Уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 млн євро, щоб вони підтримали українців.
Фото: pixabay.com

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28 березня 2023 року було видано наказ про надання Міністерству охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку (VARAM) фінансування у розмірі 21,79 млн євро для покриття витрат органами місцевого самоврядування у 2023 році, які надавали підтримку громадянам України, включно з наданням проживання та харчування.

Тепер уряд планує збільшити фінансування до 32,15 млн євро, щоб і надалі покривати витрати, які несуть органи місцевого самоврядування, надаючи підтримку мігрантам з України.

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Міністр фінансів повинен буде проінформувати Комісію Сейму з бюджету та фінансів (податків) про зміни в асигнуваннях. Якщо Комісія Сейму не висуне заперечень протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної інформації, то зміни в асигнуваннях набудуть чинності.

Джерело: Мінфін
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