Російський уряд не дозволить іноземним банкам легко піти з країни

Заступник міністра фінансів росії Олексій Моісеєв заявив, що уряд не дозволить іноземним банкам легко піти з країни. Про це повідомляє Reuters.

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«Ми заявили свою позицію, і вона залишається незмінною — ми будемо жорстко відпускати іноземні банки, це буде залежати від рішення про розморожування російських активів», — зазначив Моісеєв.

Відповідаючи на питання про заявки на продаж активів, Моісеєв сказав, що австрійський Райффайзен банк не звертався з таким проханням.

Він також розповів, що йому відомо про заявку одного іноземного банку на продаж активів, яка знаходиться на розгляді урядової комісії.

Хто може вийти з рф

За даними, The Moscow Times, можливість виходу з рф розглядають три банки:

Райффайзен банк,

ЮніКредит,

Сітібанк.

Перед початком великої війни дані банки мали сумарні активи на 3,5 трлн рублів ($27,5 млрд) і тримали вклади російських громадян майже на 1 трлн рублів ($27,5 млрд).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний антитерористичний центр Чеської Республіки розслідує діяльність австрійської групи Raiffeisen Bank у росії.