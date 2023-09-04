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4 вересня 2023, 9:29 Читать на русском

Російський уряд не дозволить іноземним банкам легко піти з країни

Заступник міністра фінансів росії Олексій Моісеєв заявив, що уряд не дозволить іноземним банкам легко піти з країни. Про це повідомляє Reuters.

Заступник міністра фінансів росії Олексій Моісеєв заявив, що уряд не дозволить іноземним банкам легко піти з країни.
Фото: finance.ua

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«Ми заявили свою позицію, і вона залишається незмінною — ми будемо жорстко відпускати іноземні банки, це буде залежати від рішення про розморожування російських активів», — зазначив Моісеєв.

Відповідаючи на питання про заявки на продаж активів, Моісеєв сказав, що австрійський Райффайзен банк не звертався з таким проханням.

Він також розповів, що йому відомо про заявку одного іноземного банку на продаж активів, яка знаходиться на розгляді урядової комісії.

Хто може вийти з рф

За даними, The Moscow Times, можливість виходу з рф розглядають три банки:

  • Райффайзен банк,
  • ЮніКредит,
  • Сітібанк.

Перед початком великої війни дані банки мали сумарні активи на 3,5 трлн рублів ($27,5 млрд) і тримали вклади російських громадян майже на 1 трлн рублів ($27,5 млрд).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний антитерористичний центр Чеської Республіки розслідує діяльність австрійської групи Raiffeisen Bank у росії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
4 вересня 2023, 10:26
#
Чем жёстче с ними русня поступит, тем лучше: будет долгосрочная прививка на ведение бизнеса на рабсее.
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