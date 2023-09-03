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3 вересня 2023, 11:05 Читать на русском

Колишній глава SEC назвав неминучим схвалення спотового біткоїн-ETF

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) неминуче схвалить ETF на базі спотової ціни першої криптовалюти. Про це заявив колишній голова SEC Джей Клейтон в інтерв'ю CNBC.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) неминуче схвалить ETF на базі спотової ціни першої криптовалюти.
Фото: pixabay.com

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«Схвалення неминуче. Дихотомія між ф'ючерсним та грошовим продуктами не може тривати вічно», — заявив він.

Клейтон зазначив, що не здивований рішенням відомства відкласти розгляд заявок на запуск спотових біткоїн-ETF від BlackRock, Fidelity, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco та Valkyrie як мінімум до середини жовтня.

При цьому екс-глава SEC відмовився від відповіді на запитання про те, як він поступив би на місці чинного голови Комісії Гері Генслера.

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«Зрозуміло, що біткоїн — це не цінний папір. Всім зрозуміло, що роздрібні та інституційні інвестори хочуть отримати доступ до нього. І, що важливіше, деякі з наших найбільш довірених постачальників хочуть надавати біткоїн роздрібній публіці», — додав він.

Джерело: Мінфін
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