Компанія Mini представила електричні Cooper та Countryman (фото)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

2 вересня 2023, 14:09 Читать на русском

Компанія Mini представила електричні Cooper та Countryman (фото)

Британський автовиробник Mini представив два нові електромобілі - міський хетчбек Cooper та кросовер Countryman. Про це повідомляє пресслужба Mini.

Британський автовиробник Mini представив два нові електромобілі - міський хетчбек Cooper та кросовер Countryman.
Фото: bmwgroup.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Mini Cooper

Новий електричний Cooper доступний у двох конфігураціях. Базова версія машини оснащена електродвигуном потужністю 181 к.с. За його допомогою машина зможе розганятися з місця до 100 км/год за 7,3 секунди та проїхати 305 км із повністю зарядженим акумулятором, ємність якого становить 40,7 кВт/год.

Потужніший варіант з електромотором на 215 к.с. розганяється до сотні за 6,7 секунди, а акумулятор збільшеної до 54,2 кВт/год. Запас ходу становить 402 км.

Об'єм заднього багажника становить 200 літрів. Зі складеним заднім рядом сидінь цей простір збільшується до 800 літрів.

Mini поки що не розкриває ціни на новий електрокар. Європейський продаж новинки стартує навесні 2024 року.

Інтер'єр новинки змінився. Усередині з'явився незвичайний круглий 9,44-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Окремої приладової панелі вирішили позбутися.

Mini Countryman

Кросовер також буде доступний у двох електричних модифікаціях. Новий Countryman має довжину 4429 мм, що на 13 см більше, ніж у його попередника. Крім того, автомобіль став на 6 см вищим і трохи ширшим.

Британський автовиробник зазначає, що новий Countryman є найбільшою моделлю Mini. Об'єм багажника збільшився на 55 літрів і складає 460 літрів. Зі складеним заднім рядом сидінь цей простір збільшується до 1450 літрів.

Фанатам марки запропонують дві електричні модифікації новинки. У початковій версії Countryman E встановлений електродвигун потужністю 201 к.с. Цього достатньо, щоб машина розганялася з місця до 100 км/год за 8,6 секунди.

Countryman SE ALL4 оснастили парою електромоторів сумарною віддачею 308 к.с. Незалежно від версії, на авто встановлено тягову батарею ємністю 64,7 кВт/год, якої достатньо для подолання 462 км на одному заряді.

Інтер'єр кросовера майже повністю повторює новий Mini Cooper. Усередині також з'явився круглий 9,44-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що компанія Tesla представила нову Model 3 2024 модельного року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zig4free
zig4free
2 вересня 2023, 15:00
#
Интересная модель
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає kingcity и 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами