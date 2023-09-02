Національний банк протягом тижня, з 28 серпня по 1 вересня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,15 млн і продав $638,32 млн. Чистий продаж валюти становив $638,17 проти $589,11 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку на $49 мільйонів
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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $49,06 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $195,36 млн;
- продав $16 845,95 млн.
Чистий продаж валюти становив $16 650,59 млн.
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Джерело: Мінфін
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