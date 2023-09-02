OKX цікавиться ринком Індії, злом Web3-проектів на $1,25 млрд: що нового на ринку криптовалют

Bitwise відкликала заявку на запуск ETF на базі біткоїна та Ethereum

Компанія Bitwise вирішила відкликати свою заявку на участь в Bitcoin і Ethereum.

Спочатку подана в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) 3 серпня заявка була направлена на створення ETF, який розподілятиме кошти або за ф'ючерсними контрактами на біткоїни, або за ф'ючерсним trac Bitcoin Ethereum на trac Ethereum відносної ринкової капіталізації.

З початку року хакери зламали Web3-проекти на $1,25 млрд. — дослідження

З січня по серпень 2023 року втрати Web3-платформ від дій хакерів та шахраїв становили $1,25 млрд. Про це повідомляє платформа Immunefi.

За останній місяць показник зріс на $23,4 млн. Кількість інцидентів зросла до 211.

Чотири випадки пов'язані із запущеним 9 серпня Coinbase L2-рішенням Base — LeetSwap, SwirlLend, Magnate Finance та RocketSwap.

За цим показником мережа стала такою ж мішенню, як Ethereum та BNB Chain. У першій хакери здійснили п'ять успішних атак, у другій — чотири. Сумарно на три блокчейни припало 62% від усіх зломів.

Optimism зіткнувся з двома інцидентами (9,5%); Arbitrum, Solana, Avalanche, Phantom та Linea — по одному (28,7%).

На атаки хакерів припало дві третини від збитків Web3-проектів ($15,8 млн). Ще $7,6 млн останні втратили внаслідок шахрайства.

На відміну від DeFi, серед централізованих платформ експлойти не зафіксовані.

Виплати Immunefi за баунті-програмами у серпні склали понад $80 млн. Платформа зберегла $25 млрд активів користувачів у протоколах на кшталт Chainlink, The Graph, Synthetix та MakerDAO.

Суд у Китаї визнав криптовалюту захищеною законом власністю

Відповідно до чинних норм віртуальні активи мають економічні властивості і їх можна класифікувати як майно під захистом закону. Такий висновок міститься у звіті Народного суду Китаю, повідомляє місцеве видання ODaily.

Такі структури країни розглядають кримінальні, цивільні та адміністративні справи, і навіть економічні суперечки. Вони незалежні від органів виконавчої влади та громадських організацій.

Автори документа проаналізували аспекти кримінального права стосовно цифрових активів.

Фахівці запропонували заходи щодо боротьби зі злочинами у сфері криптовалют. Вони наголосили на необхідності уніфікації кримінального та цивільного права через труднощі з конфіскацією активів. Такі випадки слід розглядати окремо для досягнення збалансованого захисту прав особистої власності та суспільних інтересів, пояснили експерти.

Варто зазначити, що з 2017 року в Китаї торги біткоїном та іншими криптовалютами на місцевих біржах оголошено поза законом. Пізніше влада лише посилювала контроль над учасниками промисловості.

Попри це суди визнавали цифрові активи власністю під захистом законодавства.

Криптобіржа OKX цікавиться ринком Індії

Криптовалютна біржа OKX вивчає шляхи виходу на ринок Індії в рамках плану розширення своїх послуг. Про це повідомляє CoinDesk.

Директор з маркетингу компанії Хайдер Рафік зазначив, що зараз у країні налічується 200 000 користувачів гаманця платформи — це лише 5% учасників локального Web3-сектору.

«Ми збираємося вивчити спільноту. Ми збираємося працювати із жителями. З'ясуємо, де ми можемо підвищити цінність», — заявив представник OKX.

За його словами, компанія поки що не має наміру відкривати офіс в Індії. Проте біржа шукає місцевих працівників, які займуться реалізацією її планів.

«Щойно Індія створить нормативну базу для криптовалют, ми хотіли б стати лідерами», — додали в OKX.