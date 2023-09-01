За серпень 2023 року гральний бізнес заплатив 2,28 млрд грн податків. Про це заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Гральний бізнес за серпень заплатив податків в 10 разів більше, ніж за весь 2021 рік
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«Це в 10 разів більше, ніж за весь 2021 рік і майже в 3 рази більше, ніж за весь 2022 рік», — зазначив Железняк.
За його словами, за вісім місяців року з грального бізнесу зібрано вже податків на 5,6 млрд грн.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино.
«Це +1,5 млрд грн/рік для бюджету», — зазначив Железняк.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Это типа население страны стало больше играть и проигрывать , а казино с этих денег какую то часть заплатило государству в виде налогов ?
Как-то вот двойственное чувство