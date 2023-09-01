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1 вересня 2023, 18:03 Читать на русском

Гральний бізнес за серпень заплатив податків в 10 разів більше, ніж за весь 2021 рік

За серпень 2023 року гральний бізнес заплатив 2,28 млрд грн податків. Про це заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За серпень 2023 року гральний бізнес заплатив 2,28 млрд грн податків.
Фото: pixabay.com

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«Це в 10 разів більше, ніж за весь 2021 рік і майже в 3 рази більше, ніж за весь 2022 рік», — зазначив Железняк.

За його словами, за вісім місяців року з грального бізнесу зібрано вже податків на 5,6 млрд грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино.

«Це +1,5 млрд грн/рік для бюджету», — зазначив Железняк.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Lolik1837
Lolik1837
1 вересня 2023, 18:48
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Вот даже не знаю как эту новость оценивать . Положительно? Отрицательно?
Это типа население страны стало больше играть и проигрывать , а казино с этих денег какую то часть заплатило государству в виде налогов ?
Как-то вот двойственное чувство
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