Гральний бізнес за серпень заплатив податків в 10 разів більше, ніж за весь 2021 рік

За серпень 2023 року гральний бізнес заплатив 2,28 млрд грн податків. Про це заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«Це в 10 разів більше, ніж за весь 2021 рік і майже в 3 рази більше, ніж за весь 2022 рік», — зазначив Железняк.

За його словами, за вісім місяців року з грального бізнесу зібрано вже податків на 5,6 млрд грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино.

«Це +1,5 млрд грн/рік для бюджету», — зазначив Железняк.