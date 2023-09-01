Фонд гарантування оновив умови погашення кредитної заборгованості у банках, що ліквідуються

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«Умови спрямовані на мінімізацію наслідків війни для позичальників банків, що ліквідуються, та забезпечення надходжень від погашення кредитів для подальшого задоволення вимог кредиторів таких банків», — йдеться в повідомленні.

До умов можуть приєднатись усі фізичні особи-позичальники таких банків, крім тих, чия заборгованість уже реструктуризована відповідно до нормативно-правових актів Фонду.

Умови передбачають, зокрема, що:

процентна ставка за кредитним договором складає 0,001% (одна тисячна процента) річних; комісія становить 1 копійку та застосовується з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулось приєднання позичальника до умов;

погашення кредитної заборгованості здійснюється щомісячно, починаючи з місяця приєднання до умов, згідно з графіком, визначеним умовами кредитного договору, але у розмірі не менш ніж:

10 000,00 грн для кредитів, забезпечених іпотекою;

5 000,00 грн для кредитів, отриманих з використанням платіжних карток, заборгованість за якими на дату приєднання фізичної особи-позичальника до умов становить понад 100 000,00 грн;

1 000,00 грн для інших кредитів;

приєднання позичальників до умов відбувається без укладання будь-яких додаткових договорів після здійснення платежу на погашення заборгованості за кредитом у вказаному розмірі протягом строку дії умов, тобто з 01.09.2023 до 31.08.2024 включно. Приєднання до умов здійснюється один раз протягом строку їх дії, тобто, найвигідніше для позичальника якомога скоріше приєднатись до умов та виконувати їх;

включно. Приєднання до умов здійснюється один раз протягом строку їх дії, тобто, найвигідніше для позичальника якомога скоріше приєднатись до умов та виконувати їх; у разі відсутності станом на 1 вересня 2024 року простроченої заборгованості за кредитом фізичної особи-позичальника процентна ставка в розмірі 0,001% діятиме й надалі, до повного погашення заборгованості за кредитним договором, але не більше строку ліквідаційної процедури банку.

Крім того, Фонд не нараховуватиме процентів та комісій позичальникам-військовослужбовцям ЗСУ та інших передбачених законодавством військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять, чи проходили військову службу на території України, починаючи з 24 лютого 2022 року незалежно від строків та сум оплат ними заборгованості за кредитом.

У Фонді нагадали, що для цього сам позичальник, члени його сім'ї, законні представники та ін. мають надати до банку документи, що підтверджують такий статус.

Також відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» здійснюється реструктуризація заборгованості позичальників-суб'єктів господарювання. Кожен такий позичальник може звернутись до банку-кредитора зі зверненням щодо реструктуризації та відповідними документами, і після їх розгляду, отримати рішення про зміну умов погашення боргу.