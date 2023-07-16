Перший Cybertruck від Tesla зійшов із конвеєра

Компанія Tesla після двох років затримки побудувала свій перший пікап Cybertruck на заводі з виробництва електромобілів в Остіні, штат Техас. Про це повідомила компанія у Twitter.

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Що відомо

«Перший Cybertruck, побудований на Giga Texas (завод Tesla в Остіні, штат Техас — ред.)», — написали в компанії, додавши фото нового пікапу разом працівниками.

First Cybertruck built at Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) July 15, 2023

Засновник Tesla Ілон Маск представив пікап у 2019 році. З того часу компанія відсунула терміни виробництва, і минулого року Маск назвав дефіцит постачальників компонентів причиною перенесення запуску Cybertruck на 2023 рік.

Запуск Cybertruck може зробити Tesla учасником електромобілів в одному з найприбутковіших сегментів ринку США та стане конкурентом електричних пікапів від Ford Motor (FN) та Rivian Automotive (RIVN.O), обидві з яких випустили моделі в поки що обмеженій кількості.