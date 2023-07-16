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16 липня 2023, 16:24 Читать на русском

Перший Cybertruck від Tesla зійшов із конвеєра

Компанія Tesla після двох років затримки побудувала свій перший пікап Cybertruck на заводі з виробництва електромобілів в Остіні, штат Техас. Про це повідомила компанія у Twitter.

Компанія Tesla після двох років затримки побудувала свій перший пікап Cybertruck на заводі з виробництва електромобілів в Остіні, штат Техас.

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Що відомо

«Перший Cybertruck, побудований на Giga Texas (завод Tesla в Остіні, штат Техас — ред.)», — написали в компанії, додавши фото нового пікапу разом працівниками.

Засновник Tesla Ілон Маск представив пікап у 2019 році. З того часу компанія відсунула терміни виробництва, і минулого року Маск назвав дефіцит постачальників компонентів причиною перенесення запуску Cybertruck на 2023 рік.

Запуск Cybertruck може зробити Tesla учасником електромобілів в одному з найприбутковіших сегментів ринку США та стане конкурентом електричних пікапів від Ford Motor (FN) та Rivian Automotive (RIVN.O), обидві з яких випустили моделі в поки що обмеженій кількості.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
mphet26
mphet26
16 липня 2023, 16:51
#
Дизайн убогий, а других особенностей там нет.
Спорю на 40 грывень, что это корыто помелькает в рекламе пол года и пропадёт.
+
0
bonv
bonv
16 липня 2023, 17:11
#
Жесть… не мій дизайн:)
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0
bonv
bonv
16 липня 2023, 17:49
#
Зубило:))
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