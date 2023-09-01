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1 вересня 2023, 14:39 Читать на русском

У Румунії Нова пошта запустила можливість відправляти посилки з адреси

Тепер документи та посилки до 30 кг можна відправити з Румунії до України за допомогою кур'єра Nova Post. Клієнти можуть викликати кур'єра на будь-яку румунську адресу з понеділка по п'ятницю. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

Тепер документи та посилки до 30 кг можна відправити з Румунії до України за допомогою кур'єра Nova Post.
Фото: Нова пошта

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Послуга діє по всій території Румунії. Вартість виклику кур'єра становить 80 грн, які оплачуються додатково до вартості послуги доставки.

Як замовити кур'єра

Щоб замовити кур'єра Nova Post у Румунії, потрібно:

  1. Підготувати та запакувати посилку самостійно.
  2. Заповнити заявку на виклик кур'єра у мобільному додатку Nova Рost або на сайті.
  3. Оплатити доставку онлайн.
  4. Отримати на email підтвердження заявки та орієнтовний час прибуття кур'єра на вашу адресу.
  5. Передати кур'єру відправлення в закритому вигляді. Кур'єр роздрукує і наклеїть стікер на вашу коробку.

Важливо: якщо під час перевірки на кордоні митна служба в посилці виявить заборонені товари, то їх буде вилучено або всю посилку повернуть відправнику. При цьому всі витрати з повернення оплачує відправник.

Відстежити посилку можна за допомогою трекінгу на сайті Nova Post і в мобільному застосунку.

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Нагадаємо

З України до Румунії також можна відправити посилки на будь-яку адресу та у відділення Nova Post, яке відкрилося в червні цього року в Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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