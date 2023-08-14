Нова пошта стартує з адресною доставкою у Латвії та Естонії

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«У Латвії та Естонії ми будемо стартувати з послуги кур'єрської доставки, щоб відправити в Україні або доставити з України. Адже це саме ті логістичні сервіси, якими мешканці цих країн користуються найчастіше. Відкриття першого відділення Nova Post у Латвії очікується у жовтні, в Естонії — у листопаді», — говорить Світлана Книжка, CEO Nova Post у Литві, Латвії та Естонії.



Кур'єрська служба працюватиме у будні дні з 8−00 до 17−00, можна буде відправити або отримати документи та посилки до 30 кг. Доставка від 5 днів.

Як відправити із адреси

Щоб відправити з адреси, потрібно буде оформити заявку на виклик кур'єра на сайті Nova Post або у мобільному додатку.

Нагадаємо

Nova Post вже працює на ринку Польщі, Литви, Молдови, Німеччини, Чехії та Румунії.