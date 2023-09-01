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1 вересня 2023, 14:08 Читать на русском

Акції Samsung зросли на 6% на тлі повідомлення про постачання чипів пам'яті для Nvidia

Акції Samsung підскочили на понад 6% на після повідомлення про те, що компанія виграла право поставляти передові чипи пам'яті для лідера у сфері штучного інтелекту Nvidia. Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Samsung підскочили на понад 6% на після повідомлення про те, що компанія виграла право поставляти передові чипи пам'яті для лідера у сфері штучного інтелекту Nvidia.
Фото: finance.ua

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Зазначається, що акції Samsung підскочили найбільше з січня 2021 року після повідомлення про те, що південнокорейська електронна компанія почне поставляти нове покоління пам'яті, оптимізоване для роботи з прискорювачами ШІ — з четвертого кварталу.

«Після успішного входження в ланцюжок поставок HBM Nvidia ми передбачаємо, що Samsung стане одним з основних постачальників HBM3 (пам'ять, — ред.)», — йдеться у звіті компанії.

Samsung уклала угоду на постачання HBM3 для Nvidia, коли її чипи пройшли фінальний тест якості, проведений американським розробником. Постачання ключових мікросхем пам'яті почнеться вже наступного місяця.

Для Nvidia це можливість отримати кращі ціни або продуктивність та стабільніші поставки, оскільки розширює свої можливості.

Читайте також: Китайські інтернет-гіганти замовили чипи Nvidia на $5 мільярдів

Крім того, постачальники Samsung також зросли на цих новинах:

  • Hana Micron, компанія, що займається тестуванням і пакуванням мікросхем, підскочила на 30%,
  • Daeduck Electronics, постачальник друкованих плат, подорожчав на 7,4%.
Джерело: Мінфін
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