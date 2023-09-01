У Мінсоцполітики розповіли про індексацію пенсій

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

1 вересня 2023, 13:04 Читать на русском

У Мінсоцполітики розповіли про індексацію пенсій

Індексація пенсії у 2024 році буде, незважаючи на ризики для державних фінансів через повномасштабне вторгнення росії до України. Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі «Українського радіо».

Індексація пенсії у 2024 році буде, незважаючи на ризики для державних фінансів через повномасштабне вторгнення росії до України.
Фото: te.20minut.ua

Читайте «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Індексація пенсій має відбуватися щороку з 1 березня. Але у час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Попри це з 1 березня 2024 року має відбуватися індексація. Правда, точно говорити про строки можна буде тільки після затвердження державного бюджету», — сказала Марчак.

Величина індексації

За її словами, величина індексації залежатиме від рівня інфляції.

«Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік», — зазначила Марчак.

Марчак запевнила, що держава повністю виконує всі свої зобов'язання щодо виплат пенсій громадянам на тимчасово окупованих територіях і тим, хто проживає за кордоном.

«Якщо людина має право на пенсію, то нарахування проводяться. Питання полягає в тому, чи має людина можливість фізично зняти гроші з картки, якщо вона проживає на тимчасово окупованій території. Ось на це ми вплинути не можемо», — зазначила високопосадовиця.

Вона зауважила, що стосовно громадян, які перебувають за кордоном, були певні технічні питання, коли людина набувала пенсійного віку, перебуваючи вже за кордоном. На початку серпня офіційно дозволили звертатися по допомогу в оформленні пенсій через консульські установи.

Читайте також: ООН почала нараховувати доплати українським пенсіонерам з низькими пенсіями. Хто отримає допомогу

«За діючим законодавством передбачалося, що особа для оформлення пенсії має фізично звернутися до відділення Пенсійного фонду. Були внесені зміни до постанов Кабміну, які дозволили громадянам звертатися по призначення чи відновлення пенсії, якщо, наприклад, особі припиняють (виплату, нарахування — ред.) пенсію, якщо вона отримувала її через Укрпошту.

А зараз Укрпошта не доставляє пенсії на тимчасово окуповані території. Ми запровадили механізми, щоб люди могли звертатися віддалено для призначення чи відновлення виплат пенсії через «Дію» із застосуванням «Дії.Підпису» через електронний кабінет Пенсійного фонду. Є можливість звернутися також до Пенсійного фонду через відеозв'язок", — пояснила Марчак.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами