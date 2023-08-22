З січня по липень 2023 року в Україні було зареєстровано 12,9 тис. вживаних легковиків, ввезених з США. Про це повідомляє Укравтопром.
Названі найпопулярніші в Україні вживані авто з США
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Авто на бензині завозили найбільше
- Більша частина цих авто (51%) обладнані бензиновими двигунами.
- Майже 29% — електромобілі.
- Гібридні авто становили 7% в цієї кількості.
- Ще майже 7% — авто з ГБО.
- Найменша частка (6%) в цій статистиці належить дизельним авто.
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Найпопулярніші вживані авто з США
Найпопулярнішими вживаними авто, що в цьому році поміняли свою американську реєстрацію на українську були:
- Tesla Model 3 — 1156 од.;
- Ford Escape — 779 од.;
- Volkswagen Passat — 753 од.;
- Nissan Leaf — 721 од.;
- Jeep Cherokee — 712 од.;
- Tesla Model S — 630 од.;
- Tesla Model Y — 623 од.;
- Ford Focus — 550 од.;
- BMW X5 — 533 од.;
- Nissan Rogue — 479 од.
Джерело: Мінфін
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