Курс валют на 1 вересня: Долар подешевшав на 5 копійок

У п'ятницю, 1 вересня, на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу знизився на 5 копійок. Євро не змінилось у купівлі та продажу.

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В обмінниках долар подешевшав на 5 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Курс євро залишився на колишньому рівні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,15 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,85−38,04, євро — 41,30−41,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,68−40,05 грн/євро.

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