BYD купить Jabil за $2,2 мільярда. Що дасть ця угода

Компанія BYD на початку тижня повідомила, що її сегмент, який займається електронікою, домовився з Jabil (потужний OEM-виробник із США) про купівлю його активів. До угоди входитиме виробництво електронних компонентів для мобільних пристроїв, розташоване в КНР. Ціна придбання становитиме $2,2 мільярда, повідомляють у LBLV.

У разі успішного завершення угоди базу клієнтів BYD Electronic буде розширено. Китайський виробник має намір використати товари та виробничі потужності Jabil, щоб забезпечити собі зростання у цій сфері.

У серпні Jabil Circuit, щовиготовляє друковані плати, заснувала відділ, який поглинув її об'єкти в Китаї, заплановані дляпродажуBYD. Зараз ця компанія відома головним чином завдяки виробництву електрокарів, але спочатку займалася саме компонентамидля техніки. 2007-го акції BYD Electronic з'явилися на фондовому ринку Гонконгу.

Компанія займалася реалізацією запчастин для мобільних телефонів та портативних комп'ютерів. Цей підрозділ був одним із трійки ключових напрямів її діяльності, що охопив понад 70% від доходу за 2022 рік.

На думку експертів LBLV, нове придбання стане для китайської компанії нагадуванням про те, що вона не лише відіграє панівнуроль у сегменті виробництва електрокарів. Зараз вона, крім усього іншого, розташована вище в логістичному ланцюзі тавходить до постачальників Apple.

Ще фахівці відзначили, що нова домовленість може зачіпати виробництво металевих корпусів фірми Jabil, здатне поглибити проникнення BYD Electronic у сегмент постачання для найдорожчої публічної корпорації.

Компанія заявила, що запланована нею угода може ефективно накластися на наявніпродукти, збільшивши частку ринку, піднявши загальну конкурентну спроможність, і навіть забезпечивши стабільний довгостроковий розвиток.

Дмитро Родін, фінансовий аналітик LBLV