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31 серпня 2023, 13:05 Читать на русском

Світовий банк виділяє $232 мільйони на екстрені ремонти пошкодженого житла українців

Світовий банк скерує Україні $232 млн на компенсації за дрібні ремонти приватних будинків і квартир, які постраждали від російського вторгнення. Про це повідомляє пресслужба банку.

Світовий банк скерує Україні $232 млн на компенсації за дрібні ремонти приватних будинків і квартир, які постраждали від російського вторгнення.
Фото: freepik.com

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Кошти виділятимуться у межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)». Запуском проєкту опікуватиметься Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення).

Зазначається, що учасники програми отримуватимуть компенсацію за ремонти.

Згідно з розрахунками, фінансування дасть змогу відшкодувати витрати на усунення часткових пошкоджень і ремонти 98 тис. окремих будинків і 8 тис. сімей у 160 багатоквартирних будинках у п'яти регіонах.

«Проєкт підтримає уряд України у створенні засад для сталого, інклюзивного та зеленого відновлення — це колосальне завдання, яке потребуватиме часу та значної міжнародної підтримки», — заявила віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані.

Початкове фінансування проєкту становить $232 млн, з яких $70 млн — кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку, забезпечений гарантією уряду Японії, $162,5 млн — грант від багатостороннього донорського Цільового фонду підтримки відновлення та реформування України.

Читайте також: Українцям пояснили, як отримати компенсації за знищене росією житло (інфографіка)

Пізніше очікується додаткове фінансування до $800 млн від Світового банку та партнерів у вигляді кредитних гарантій, грантів та інших внесків, зазначено в повідомленні.

«Станом на лютий 2023 року, загальну вартість завданих збитків житловому сектору України оцінювали у понад $50 млрд. Цей проєкт покликаний допомогти відремонтувати приблизно дві третини пошкоджених житлових будинків у країні, які вважаються придатними для ремонту», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкт HOPE — четвертий рамковий проєкт Світового банку, затверджений в Україні цього року.

Джерело: Мінфін
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