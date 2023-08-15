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15 серпня 2023, 19:24 Читать на русском

Українцям пояснили, як отримати компенсації за знищене росією житло (інфографіка)

Люди, чиї домівки постраждали внаслідок російської агресії, можуть подати заявку на компенсацію за програмою «єВідновлення». У громадах з 15 серпня запускається робота комісій, які будуть розглядати питання щодо компенсації за зруйноване житло. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Люди, чиї домівки постраждали внаслідок російської агресії, можуть подати заявку на компенсацію за програмою «єВідновлення».
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

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Заявку на таку компенсацію можна подати через «Дію». Заявку вже подали 1,4 тис. українців.

«36 тис. громадян вже звернулися за компенсаціями для ремонту свого пошкодженого житла, а 7 тис. отримали кошти для такої відбудови власної оселі», — заявив прем'єр під час засідання уряду.

За словами Шмигаля, уряд виділив усі необхідні ресурси для виплати відшкодувань, тепер швидкість отримання коштів залежить від ефективності роботи в громадах.

З українцями, які подали заявки, будуть звʼязуватися представники місцевої влади

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков пояснив, що вже в найближчий місяць з українцями, які подали заявки, будуть звʼязуватися представники місцевої влади для перевірки необхідних документів та ухвалення остаточного рішення.

«Тож, якщо ваше житло зруйновано внаслідок російської агресії, то першочергово ви маєте подати заяву на компенсацію», — зазначив Кубраков.

Як подати заявку на компенсацію

Зробити це можна за наступною процедурою:

  • перевірити, чи зареєстровано житло в Державному реєстрі речових прав. Якщо ні - зробити це через ЦНАП, нотаріуса або у місцевих та селищних радах.
  • подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою «єВідновлення» в застосунку «Дія»;
  • замовити довідку про несудимість. Компенсацію не зможуть отримати особи, судимі за злочини проти основ національної безпеки;
  • чекати на повідомлення від комісії.

«Зверніть увагу, що це єдиний затверджений порядок. Ніякого іншого не існує. Замовляти додаткові довідки, шукати QR-коди, звертатися до сторонніх осіб, обов’язково фіксувати ушкодження — не потрібно», — підкреслив Кубраков.

На цьому етапі розглядатимуться заявки лише від одноосібних власників житла. Для тих, чиє житло знаходиться у співвласності, хто вже зробив ремонти, чиє житло знаходиться на тимчасово окупованій території - іде робота над механізмами, і вже восени вони будуть презентовані.

Також продовжує працювати перший етап програми «єВідновлення» — грошової допомоги від держави на ремонти. Подати заявку можна через «Дію». Наразі вже погоджено виплат на загальну суму 624,47 млн грн.

Джерело: Мінфін
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