Курс валют на 31 серпня: євро продовжує дорожчати

У четвер, 31 серпня, на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 2 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро зріс на 8 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,15 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,10, євро — 41,30−41,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,89−40,28 грн/євро.

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