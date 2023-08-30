Binance запустила сервіс для переказу криптовалют в Латинській Америці

Криптовалютна біржа Binance запустила платформу Send Cash у Латинській Америці, яка дозволить місцевим користувачам здійснювати перекази через Binance Pay на банківські рахунки. Про це повідомляє прес-служба криптобіржі.

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Де доступний новий сервіс

Новий сервіс доступний у Колумбії, Гондурасі, Гватемалі, Аргентині, Коста-Ріці, Парагваї, Домініканській Республіці, Панамі та Мексиці.

За словами Binance, Send Cash полегшує переклади криптовалют за рахунок скорочення часу та витрат. Усі транзакції відбуваються через ліцензованих провайдерів.

«Це ще один крок вперед для Binance, яка підтверджує свою відданість криптоіндустрії в Латинській Америці, розширенню переваг з точки зору фінансової доступності та розробці нових методів використання цифрових активів у повсякденному житті», — заявив регіональний менеджер компанії Мін Лінь.

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За даними Світового банку, у 2021 році 42% дорослого населення в Латинській Америці та країнах Карибського басейну не мали доступу до банківських рахунків. У всьому світі цей показник становить 24% від загальної кількості населення. У Binance розраховують, що криптовалютні рішення зможуть закрити цю прогалину.

У компанії також зазначили, що біржа уклала партнерства з Despegar, Credencial Payment та Vita Walle для розширення платіжного сервісу.