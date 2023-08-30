Курс валют на 30 серпня: на готівковому ринку долар та євро продовжують дешевшати

У середу, 30 серпня, на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 10 копійок, а у продажу не змінився. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,20 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,10, євро — 41,10−41,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,74−40,14 грн/євро.

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