Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 7,2 мільярда

На аукціоні 29 серпня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 7,26 млрд грн, що на 4,18 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 3,32 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

29 серпня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

176,63 млн грн під 17,80% з погашенням 2 жовтня 2024 року;

1,79 млрд грн під 18,35% з погашенням 15 січня 2025 року;

5,29 млрд грн під 19,18% з погашенням 4 листопада 2026 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 20 червня Міністерство фінансів розмістило на аукціоні облігації на рекордні 31,4 млрд грн. Це найбільша сума, залучена до держбюджету за тиждень від продажу ОВДП від початку року.