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29 серпня 2023, 15:37 Читать на русском

Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення єдиного органу для перевірок бізнесу

Єдиним органом, що займатиметься перевірками бізнесу, про необхідність створення якого заявляв президент Володимир Зеленський, має стати Бюро економічної безпеки (БЕБ) після його перезапуску. Про це заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Єдиним органом, що займатиметься перевірками бізнесу, про необхідність створення якого заявляв президент Володимир Зеленський, має стати Бюро економічної безпеки (БЕБ) після його перезапуску.
Фото: sluga-narodu.com

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За його словами, завершення реформи БЕБ у тому числі передбачатиме проведення відкритого конкурсу на керівника бюро наданням йому права на перезавантаження цього органу.

«Власне те, про що говорить президент, — це незавершена реформа БЕБ. Саме БЕБ мав стати тим органом, який мав замінити собою всі органи, які здійснюють кримінальне переслідування в економічній сфері», — сказав Гетманцев.

На думку голови комітету, Верховна Рада понад два роки тому ухвалила досить якісний закон про БЕБ.

«Однак призначення податкового міліціонера Мельника його керівником фактично зірвало реформу, адже орган був повністю сформований із колишніх міліціонерів і все найгірше, що було у податковій міліції, перейшло до БЕБ», — пояснив він.

За його словами, після звільнення цього керівника, попри поодинокі успішні «реалізації», поки що не видно системних якісних змін.

«Плутанина з керівництвом не йде на користь реформі. Вважаю за необхідне провести відкритий конкурс на посаду керівника та надати керівнику право перезавантажити БЕБ. І тоді те, про що говорить президент, буде реалізовано», — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Зеленський запропонував створити єдиний орган для перевірок бізнесу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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